ZBike Infinity: ZYCLE präsentiert die fortschrittlichste Smart Bike mit Freilauf

Wenn sich eine Marke jahrelang auf Elektronikentwicklung spezialisiert, bevor sie in den Endkundenmarkt eintritt, dann kommen ihre Produkte meist mit technischen Argumenten auf den Markt, die im übrigen Segment nur schwer zu finden sind. Genau das gilt für die ZBike Infinity, die fortschrittlichste Smart Bike im Katalog von ZYCLE, der Indoor-Cycling-Marke des valencianischen Unternehmens Versa Design S.L.

Vollständig in den eigenen Anlagen in Massalfassar entwickelt und gefertigt, kommt die ZBike Infinity mit einem klaren Versprechen auf den Markt: das Gefühl, die Kontrolle und die Genauigkeit, die ein Hochleistungssportler von einem echten Rennrad erwartet, in das Heimtraining zu übertragen, ohne dass der Realismus auf Annäherungen oder erzwungenen Simulationen beruht.

Eine Smart Bike, die das echte Fahrgefühl nicht unterbricht

Der auffälligste Unterschied zwischen der ZBike Infinity und anderen High-End-Indoor-Bikes ist ihr Freilaufsystem, das die natürliche Trägheit des Tretens nachbildet, sobald der Sportler aufhört, Kraft aufzubringen. Bei den meisten Smart Bikes auf dem Markt ist das Kettenblatt fest mit dem Schwungrad verbunden, was den Fahrer zum konstanten Treten zwingt und die natürliche Atmosphäre von Abfahrten und Erholungspassagen unterbricht. Die ZBike Infinity beseitigt diese Einschränkung und erlaubt es, die Pedale loszulassen wie auf einem echten Rad – das ergibt realistischere Einheiten und nebenbei eine effizientere Erholung innerhalb der Trainingseinheiten selbst.

Zu dieser ingenieurstechnischen Entscheidung kommt eine Geometrie hinzu, die für anspruchsvolle Sportler konzipiert ist: ein Lenker im Rennradstil mit drahtlosen elektronischen Schalthebeln, mehrfach verstellbare Kurbeln (165–175 mm) für die im Wettkampfradsport üblichen Längen sowie ein Q-Faktor von 152 mm, der die Füße in eine Position bringt, die der eines modernen Rennradrahmens sehr nahekommt. Das Schwungrad mit 14 kg vervollständigt das Beschleunigungsgefühl und sorgt für eine natürliche Reaktion in Tempowechselpassagen, in denen Modelle mit leichteren Schwungrädern in der Regel ihre Grenzen zeigen. Alle technischen Informationen zum Produkt und der gesamte Katalog sind auf der offiziellen Website zycle.eu zentral verfügbar, wo die Marke detaillierte Datenblätter, Videos und Handbücher für jedes Modell veröffentlicht.

Messgenauigkeit auf professionellem Niveau

Der elektronische Kern der ZBike Infinity ist ein markeneigener patentierter Leistungsmesser mit einer Fehlertoleranz von unter 1 % – ein Wert, der bis vor Kurzem den an Profibikes verbauten Messgeräten vorbehalten war und es ermöglicht, die Leistungsdaten zur Planung von Trainingszonen, zur Durchführung von FTP-Tests oder zur Verfolgung eines strukturierten Plans ohne über Sitzungen hinweg akkumulierte Abweichungen zu nutzen. Das Bike liefert bis zu 2.000 W Spitzenleistung, ausreichend für die Spitzen jedes Amateur- oder Profisportlers, und bietet 24 individuell anpassbare virtuelle Gänge, die sich direkt aus der App heraus konfigurieren lassen, um die gewohnte Übersetzung des Fahrers zu reproduzieren. Diese Datentransparenz erleichtert die Nachvollziehbarkeit des Trainingsfortschritts über mehrere Wochen hinweg und vereinfacht die Anpassung der Intensität durch Trainer oder externe Coaching-Plattformen.

Die Konnektivität folgt derselben offenen Philosophie wie der Rest des Katalogs. Die ZBike Infinity sendet über Bluetooth FTMS, ANT+ und USB-Kabel und sichert damit die Kompatibilität mit den wichtigsten Simulatoren des Marktes: Zwift, ROUVY, TrainerRoad, Bkool, Kinomap, BestCycling, Fulgaz und Garmin. Der Nutzer kann je nach Trainingsplan zwischen den Plattformen wechseln, ohne auf Adapter oder besondere Konfigurationen angewiesen zu sein, und das Bike lässt sich mit den übrigen Geräten des ZYCLE-Ökosystems verbinden – einschließlich des Pulsmessers ZCore – um sämtliche Trainingsmetriken in einer einzigen Oberfläche zusammenzuführen.

Ein Produkt für den Sportler, der mit Daten trainiert

Vom technischen Profil her richtet sich die ZBike Infinity an Radsportler und Triathleten mittlerer bis fortgeschrittener Stufe, die bereits mit Daten in der Hand trainieren und ein Werkzeug brauchen, das Schritt halten kann, ohne Rauschen in die Messwerte zu bringen. Die Kombination aus Freilauf, patentiertem Leistungsmesser und einer Geometrie nahe an einem echten Rennrad deckt sowohl denjenigen ab, der VO2max-Intervalle plant, als auch denjenigen, der lange Grundlageneinheiten absolviert. Die Aufnahme von Premium-Abonnements zu Simulatoren beim Kauf des Hauptmodells erleichtert den Einstieg in das virtuelle Ökosystem ohne zusätzliche Kosten.

Für Radsportler, die von einfacheren Modellen kommen – einschließlich der ZBike 2.0, die ebenfalls Teil des ZYCLE-Katalogs ist –, bedeutet der Schritt zur ZBike Infinity einen spürbaren qualitativen Sprung: Es geht nicht mehr nur um bessere Messwerte, sondern um das Training auf einem Bike, dessen Geometrie, Trägheit und Reaktion die eines echten Rennrads präzise nachbilden. Und die zu 100 % spanische Fertigung, mit ISO 14001:2015 zertifiziert, fügt ein zusätzliches Argument für Service und kundennahe Betreuung im europäischen Markt hinzu.

Was enthalten ist und wo das Bike erhältlich ist

Die ZBike Infinity hat einen empfohlenen Verkaufspreis von 2.199 € und ist direkt über die offizielle Website von ZYCLE erhältlich, mit kostenlosem Versand bei allen Bestellungen und – beim Hauptmodell – inkludierten Premium-Abonnements für die zugehörigen Simulator-Plattformen. Die Marke gewährt eine dreijährige gesetzliche Garantie in Spanien und zwei Jahre im übrigen Europäischen Wirtschaftsraum, abgewickelt über das eigene mehrsprachige Support-Center und verstärkt durch die digitale Garantieregistrierung über die ZYCLE-App.

Die übliche Lieferzeit für Kunden auf der iberischen Halbinsel beträgt zwei bis drei Werktage, mit E-Mail-Tracking und direkter technischer Unterstützung bei jeder Frage zur Installation oder Konfiguration. Für Radsportler außerhalb Spaniens stehen dieselben Supportkanäle in mehreren Sprachen zur Verfügung, was die Kaufentscheidung im übrigen Europa erleichtert.

Über ZYCLE

ZYCLE ist die Indoor-Cycling-Marke von Versa Design S.L., einem valencianischen Unternehmen mit Spezialisierung auf Elektronikentwicklung, das in seinen Anlagen in Massalfassar (Valencia) Smartbikes, intelligente Rollentrainer und Zubehör für Radsport und Triathlon entwickelt und fertigt.

Ihr Angebot kombiniert datenbasierte Genauigkeit auf professionellem Niveau, Kompatibilität mit den wichtigsten Trainingssimulatoren und eine nachhaltige, mit ISO 14001:2015 zertifizierte Produktion. Weitere Informationen unter zycle.eu.