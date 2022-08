Chameleon Smart Home expandiert in Kanada

Chameleon Smart Home, ein ungarisches Startup-Unternehmen, das ein markenunabhängiges Smart-Home-System-Hub anbietet, expandiert nach Kanada – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Chameleon Smart Home gab bekannt, dass seine Systeme in Musterwohnungen in drei Hochhäusern in Toronto installiert wurden, und das Unternehmen hofft, die Hubs bis Ende 2024 an über 1.000 Wohnungen in der Stadt zu liefern. Péter Szarvas, Gründer und CEO von Chameleon Smart Home, sagte, dass der weltweite Markt für Smart Homes in diesem Jahr einen Umsatz von 115,7 Milliarden US-Dollar generieren wird, wovon 2,5 Milliarden auf Kanada entfallen. Der System-Hub von Chameleon Smart Home wird in mehr als 1.000 Wohnungen und fast 500 Einfamilienhäusern in Ungarn eingesetzt. Die Systeme sind auch in Serbien, Rumänien und Deutschland erhältlich.