Magyar: Neue Regierung will EU-Gelder in den Straßenbau, Krankenhäuser und Energieeffizienz lenken

Die Tisza-Partei werde EU-Gelder nach Ungarn holen und diese für den Straßenbau, Krankenhäuser und Energieeffizienzprojekte einsetzen, erklärte Péter Magyar, der Vorsitzende der Partei, die am Sonntag die Wahl gewonnen hatte, am Mittwoch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Der designierte Ministerpräsident erklärte, die EU-Mittel würden arbeitsplatzschaffende Investitionen, KMU und Familienunternehmen unterstützen und damit kleineren Gemeinden im ganzen Land Auftrieb geben. Er wies auf den schlechten Zustand der Straßen und Eisenbahnen des Landes hin und sagte, 1.000 Mrd. HUF würden in den Straßenausbau fließen. Magyar fügte hinzu, dass er während eines Besuchs in Warschau mit dem polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk über Infrastrukturentwicklungen sprechen werde, und erwähnte Pläne für eine Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke, die die polnische Hauptstadt mit Budapest verbinden soll. Magyar sagte, 1.000 Mrd. HUF würden für Energieeffizienzprogramme für Haushalte und Unternehmen vorgesehen, die von der Orbán-Regierung ausgesetzt worden waren. Er fügte hinzu, dass weitere 1.000 Mrd. HUF an Krankenhäuser gehen würden. Er sagte, Tisza werde die Pläne der Orbán-Regierung zur Schließung von 38 kleinen Krankenhäusern im ganzen Land verwerfen und stattdessen EU-Mittel nutzen, um kleine Krankenhäuser zu modernisieren und regionale Krankenhäuser einzurichten.