Villányi BorZsongás Festival am 1. bis 4. Mai

Villány-Siklós gilt als eine der bekanntesten Weinregionen Ungarns. Wenn hier der Mai anbricht, erwacht das Weingebiet zu neuem Leben: Das Weinfestival BorZsongás am 1. bis 4. Mai vereint Wein, Gastronomie, Kultur und Natur zu einem besonderen Frühlingserlebnis.

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Neben Villány und Villánykövesd öffnen in der Organisation des Weinrouten-Vereins Villány-Siklós zahlreiche Weingüter in vielen kleinen Ortschaften ihre Tore für weinbegeisterte und kulturell interessierte Besucher. Das Festival bietet ein buntes Programm für jeden Geschmack. Natürlich stehen Weiß-, Rosé- und Rotwein im Mittelpunkt. Exklusive Weinverkostungen und kulinarische Köstlichkeiten laden zur Teilnahme ein. Musikliebhaber kommen mit Jazz, Rock und Blues auf ihre Kosten, aber auch Klassik und Volksmusik stehen auf dem Programm. Kunsthandwerk-Workshops, Kinderprogramme und ungarische Tanzhäuser ergänzen das Angebot. Außerdem wird ein Maibaum errichtet. Man kann an Weinberg- und Kellerführungen teilnehmen – zu Fuß, per Bike oder sogar mit dem Traktor.

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Zwischen Villány und Palkonya wird während des Festivals ein Shuttle-Bus-Service angeboten. Besucher, die mindestens drei Nächte im Hotel Cabernet buchen, können an einem 5-Gänge-Degustationsabendessen im Zeichen der Frühlingsaromen teilnehmen.

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Das BorZsongás Festival ist nur eines von vielen Highlights im Programm der Region, es lohnt sich, immer wieder einmal vorbeizuschauen –

https://villanyiborvidek.hu.