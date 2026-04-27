Herausragende Erfolge beim „Szakma-Sztár”-Wettbewerb

Schüler der Beruflichen Bildung der Audi Hungaria Deutsche Schule Győr und des Unternehmens Audi Hungaria Zrt. erzielen seit Jahren herausragende Ergebnisse bei einem der bedeutendsten landesweiten Fachwettbewerbe, dem „Szakma Sztár Festival”.

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Seit nahezu einem Jahrzehnt werden die Jugendlichen gezielt auf anspruchsvolle Fachwettbewerbe vorbereitet, bei denen sie regelmäßig Spitzenleistungen erbringen. Die hohe Qualität der dualen Berufsausbildung nach deutschem Vorbild zeigt sich darin, dass die Teilnehmer bereits mehrfach auch die Auszeichnung „Bester Auszubildender des Berufs“ erhielten. Im Schuljahr 2025/2026 wurde ein besonders bemerkenswerter Erfolg erzielt: Drei Auszubildende des Bildungsgangs „Fremdsprachige/r Industriekauffrau/-mann“ qualifizierten sich für das Landesfinale, was an sich schon eine außergewöhnliche Leistung darstellt.

Im Finale bestand die Aufgabe darin, eine komplexe wirtschaftliche Fallstudie zu analysieren und zu präsentieren. Dabei mussten die Teilnehmer nicht nur ihr fachliches Wissen, sondern auch ihre analytischen Fähigkeiten sowie ihre Präsentationskompetenz unter Beweis stellen. Die Ergebnisse beim Landesfinale übertrafen schließlich alle Erwartungen. Die drei Azubis der Beruflichen Bildung der Audi Hungaria Deutsche Schule Győr belegten alle drei Podestplätze, was einen herausragenden fachlichen Erfolg darstellt und eindrucksvoll das hohe Niveau der Beruflichen Bildung bestätigt.

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Die berufliche Ausbildung an der Audi Hungaria Deutsche Schule Győr ist eine auf das Abitur aufbauende, zweijährige praxisorientierte Ausbildung, die in enger Zusammenarbeit mit mehreren namhaften Großunternehmen durchgeführt wird, darunter Audi Hungaria Zrt., BOS Automotive, KACO, RESRG Automotive, RUDOLPH Logistik und die Motherson Group. Die Auszubildenden sammeln bereits während ihrer Ausbildung praktische Erfahrungen in der jeweiligen realen Unternehmensumgebung, was ihnen einen bedeutenden Vorteil auf dem Arbeitsmarkt verschafft. Ein Teil ihrer Studienleistungen kann zudem als Kreditleistung an der Széchenyi István Universität Győr angerechnet werden, wodurch auch der Weg zu einem weiterführenden Studium eröffnet wird.

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Nach erfolgreichem Abschluss erhalten die Absolventen ein Doppelzertifikat: das Abschlusszeugnis der Ungarischen Industrie- und Handelskammer sowie den Abschluss „Deutsche duale Berufsbildung im Ausland“, ausgestellt von der Deutsch-Ungarischen Industrie- und Handelskammer (DUIHK). Diese Qualifikation stellt die höchste Bewertungskategorie dar und garantiert, dass die Absolventen Kenntnisse und berufliche Kompetenzen erwerben, die den deutschen Ausbildungsstandards entsprechen. Darüber hinaus erhalten die Absolventen ein Englisch-Sprachzertifikat der Kultusministerkonferenz sowie ICDL- und SAP4school-Zertifikate, die ihre berufliche Qualifikation zusätzlich stärken.

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Die herausragenden Ergebnisse beim Szakma-Sztár-Finale sind nicht nur persönliche Erfolge der beteiligten Schüler, sondern auch das Ergebnis der Zusammenarbeit von Lehrkräften, Ausbildungsbetrieben und Partnerunternehmen. Des Weiteren bestätigen sie, dass eine praxisorientierte Ausbildung nach internationalen Standards eine stabile Grundlage für die berufliche Entwicklung und die zukünftige Karriere junger Menschen bietet.

Weitere Infos über die Berufliche Bildung finden Sie hier.

Bewerbungen für das kommende Schuljahr 2026/2027 werden noch bis zum 30. April 2026 entgegengenommen. Das Online-Bewerbungsformular ist auf der Schulhomepage zu finden.