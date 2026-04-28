70. Eurovision Song Contest kommt nach Wien

Wien bereitet sich auf das größte Musikspektakel der Welt vor: Vom 12. bis 16. Mai 2026 findet der 70. Eurovision Song Contest in der Wiener Stadthalle statt – und die ganze Stadt verwandelt sich in eine riesige Bühne. Im Mittelpunkt des öffentlichen Programms steht das Eurovision Village am Rathausplatz.

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Nach 1967 und 2015 bringt JJs sensationeller Sieg mit dem Song „Wasted Love“ beim ESC 2025 in Basel den Eurovision Song Contest zum dritten Mal nach Österreich. Kaum eine Stadt der Welt ist so eng mit Musik verbunden wie Wien – von Mozart bis zum modernen Pop. Als historisches Zentrum der Künste bildet Wien den perfekten Rahmen für diese Jubiläumsausgabe des Wettbewerbs.

Victoria Swarovski und Michael Ostrowski moderieren den 70. Eurovision Song Contest. Eurovision ORF verbindet unter dem Motto „The Big Show!“ österreichische Kultur mit der Vielfalt des Eurovision Song Contests. Die Titelmusik des ESC verwendet Motive aus Mozarts Zauberflöte.

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Das Programm bietet ein vielfältiges Erlebnis für alle Generationen: Die drei Live-Shows – Halbfinale und Finale – aus der Stadthalle werden am 12., 14. und 16. Mai auf 15 Screens im Eurovision Village übertragen, wo diese beim Public Viewing von bis zu 15.000 Fans verfolgt werden können.

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Im Eurovision Village am Rathausplatz sorgen außerdem Auftritte aktueller und ehemaliger Eurovision-Teilnehmer sowie weiterer Künstler täglich für Live-Entertainment auf der Hauptbühne. Am 15. Mai steigt hier die Golden Years Party für langjährige Eurovision-Fans – mit Performances österreichischer ESC-Ikonen. Am 16. Mai, verwandelt sich das Village in Europas größte Eurovision Kids Disco für Kinder von 6 bis 12 Jahren. Das Eurovision Village am Rathausplatz ist vom 10. bis 16. Mai 2026 täglich von 14 bis 24 Uhr (bzw. bis zum Ende der Live-Shows) geöffnet. Am 10. Mai öffnet es bereits um 11 Uhr. Der Eintritt ist frei. Zahlreiche Food-Stände bieten Wiener sowie internationale Küche an. Zu den weiteren Attraktionen rund um die Hauptbühne zählen ein Eurovision Turquoise Carpet Fotopunkt, eine digital unterstützte Karaoke-Kabine sowie ein Eurovision-Quiz – eurovision.wien.gv.at.