Musical „Wicked“ wird in Szeged mit einer Starbesetzung aufgeführt

Das Musical „Wicked“ wird im August in einer Produktion des Erkel-Theaters im Rahmen der Szegeder Freilichtspiele mit einer Starbesetzung aufgeführt – teilte Lilla Kertész, Pressesprecherin des Festivals, am Sonntag der Nachrichtenagentur MTI mit.

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Eines der erfolgreichsten Stücke der Broadway-Geschichte, das seit mehr als zwanzig Jahren läuft, wird von Vajk Szente inszeniert. Das Musical stellt als Vorgeschichte zu „Der Zauberer von Oz“ das Leben der als böse geltenden grünen Hexe Elphaba in den Mittelpunkt. „Wicked“ erzählt eine ganz besondere Geschichte über eine unerwartete, aber umso tiefere Freundschaft zwischen zwei jungen Frauen: der schönen und beliebten Glinda und der missverstandenen, grünhäutigen Elphaba. In Szeged werden sie von der weltweit anerkannten Musicaldarstellerin Stéphanie Schlesser (Elphaba) sowie der Künstlerin des Erkel-Theaters, Angelika Tóth (Glinda), verkörpert. Beide Figuren durchlaufen im Laufe der Handlung, die mehrere Jahre umfasst, eine große Entwicklung: Neben der Tatsache, dass sie ausgesprochen schwierige Lieder singen müssen, erfordert jede der beiden Rollen eine nuancierte Darstellung, die auch Humor nicht zu kurz kommen lässt – so heißt es. Balázs Koltai-Nagy spielt Fiyero, in der Rolle der Madame Morrible ist Dorottya Udvaros zu sehen. Gábor Hevér und Pál Feke wechseln sich in der Rolle des Zauberers ab, während András Csonka Doctor Dillamond, Péter Puskás-Dallos Boq, Virág Pásztor Nessarose und Attila Fejszés die Rolle des Vaters übernehmen.

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Die Premiere des Musicals „Wicked“ findet am 14. August auf dem Dóm-Platz statt, anschließend kann das Publikum diese spektakuläre Aufführung, die filmisch spannend zu werden verspricht, an fünf weiteren Abenden auf Ungarns größter Bühne erleben.