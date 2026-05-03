Wetter: Im April fiel nur ein Zehntel der üblichen Niederschlagsmenge

Im April fallen in Ungarn durchschnittlich 40 Millimeter Regen, doch in diesem Jahr betrug der landesweite Durchschnitt nur 4 Millimeter, also ein Zehntel der für diese Zeit üblichen Menge – teilte HungaroMet Zrt. am Samstag auf seiner Facebook-Seite mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Sie fügten hinzu: Nur in einem kleinen Teil des Landes – laut der zum Beitrag erstellten Infografik in einem kleinen Gebiet an der westlichen Grenze und im südlichen Teil von Transdanubien – fielen im April mehr als zehn Millimeter Regen. Im Großteil des Landes fiel im vergangenen Monat jedoch kaum Regen; nach den bisher eingegangenen Daten wurde an neun automatischen Messstationen – davon zwei in der Hauptstadt – im vierten Monat des Jahres kein Niederschlag gemessen. Laut der zum Beitrag erstellten Infografik wurde im April an den Wetterstationen in Encs, Kékestető, Püspökszilágy, Jászapáti, Erdőtelek, Tarnaméra, Kompolt, Karcsa und Budapest kein Niederschlag gemessen. Es wurde auch mitgeteilt, dass dies einer der trockensten Aprilmonate seit 1901 war.