Vitézy: Rücknahme von Ausschreibungen für Eisenbahnausbauprojekte könnte zum Verlust von EU-Mitteln in Milliardenhöhe führen

János Lázár, der scheidende Verkehrsminister, hat in den letzten Tagen Ausschreibungen für den Ausbau der Eisenbahnstrecke Debrecen-Nyíregyháza im Nordosten des Landes, den Bahnhof Népliget der Budapester Ringbahn sowie den Abschnitt Ferencváros (ebenfalls in der Hauptstadt) zurückgezogen, was zum Verlust weiterer 280 Milliarden Forint (800 Millionen Euro) an EU-Mitteln führen könnte, teilte der designierte Verkehrsminister am Samstag auf Facebook mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Diese groß angelegten und komplexen Projekte, für die bereits EU-Mittel bewilligt worden waren, müssten in den nächsten drei Jahren umgesetzt werden, und die Rücknahme der Ausschreibungen werde zu einer erheblichen Verzögerung führen, sagte Dávid Vitézy. Er wies darauf hin, dass dies auch bei der Beschaffung der HÉV-Nahverkehrszüge geschehen sei: „Sie haben jahrelang nichts unternommen, dann während des Wahlkampfs eine völlig ungeeignete Ausschreibung veröffentlicht, auf die kein einziges Angebot einging, sodass letztendlich auch die dafür zuvor bewilligten EU-Mittel in Höhe von 116 Milliarden Forint gefährdet waren.“ Die scheidende Regierung habe dem Land bereits einen Schaden von 800 Milliarden Forint zugefügt, da Ungarn aufgrund von Unregelmäßigkeiten in den letzten zwei Jahren unwiderruflich jährlich 1 Milliarde Euro an EU-Mitteln verloren habe, sagte Vitézy.

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Der designierte Verkehrsminister warf Lázár und seinen Kollegen vor, viele hervorragende Fachleute vertrieben, das gesamte System der Institutionen zerschlagen und sich nur auf politische Interessen konzentriert zu haben. „So sind wir an den Punkt gelangt, an dem das Ministerium schließlich nicht mehr in der Lage war, eine reguläre und effektive öffentliche Ausschreibung durchzuführen“, sagte er. Vitézy erklärte, die Ära der Zerstörung der Eisenbahn sei vorbei, doch stehe die neue Regierung vor einer großen Aufgabe: Die EU-Mittel müssten nach Hause geholt werden, die bereits bewilligten, aber aufgrund der Inkompetenz der Regierungsführung noch nicht verwendeten Gelder müssten gerettet werden, und die Investitionskapazität des Staates sowie das gesamte institutionelle System müssten von Grund auf neu aufgebaut werden.