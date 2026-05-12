Weltstars beim Örvényesvölgy Festival in Zalacsány

Das Örvényesvölgy Fesztivál ist ein internationales Musikfestival im Komitat Zala. Es findet vom 26. bis 28. Juni 2026 auf einem 10 Hektar großen Anwesen in der Nähe der mittelalterlichen Pauliner Klosterausgrabung statt. Inmitten von Wäldern und Hügeln bietet das Festival ein einzigartiges Ambiente. Als Vertigo Valley errang es seit 2018 mehrfach renommierte internationale Auszeichnungen.

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Das Örvényesvölgy Festival erwartet seine Besucher drei Tage lang mit Acts großer nationaler und internationaler Musiker aus Soul, Blues, Jazz, Funk und Pop. Einer der größten internationalen Stars in diesem Jahr ist Nik West, die am 27. Juni mit ihrer Band aus den Vereinigten Staaten anreist. Das Rolling Stone Magazin bezeichnete die unglaublich energiegeladene Künstlerin als „Königin der Bassgitarre“. Im Laufe ihrer Karriere arbeitete sie mit Legenden wie Prince, Steven Tyler, Quincy Jones und Dave Stewart zusammen. Nik West ist nicht einfach nur Musikerin und Sängerin: Sie bringt die elementare Energie von Funk, Soul und Rock auf die Bühne.

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Das Festival wird am 26. Juni von Morris Madrone eröffnet. Der US-amerikanische Singer-Songwriter feierte mit seinem 2021 erschienenen Song „Runaways“ international große Erfolge. Der Titel führte wochenlang auch in Ungarn die Radio-Charts an. Sein neues Album von 2026 präsentiert er live im Örvényesvölgy.

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Ein weiterer Höhepunkt des Festivals ist Kevin Davy White, ein Sänger und Gitarrist aus London mit einer außergewöhnlichen Stimme. 2022 wurde er im Vereinigten Königreich zum Sänger und Songwriter des Jahres gewählt.

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Neben den Musikprogrammen erwarten die Besucher wieder besondere Veranstaltungen, wie Morgen-Yoga, Klangschalenbäder, geführte Wander- und E-Bike-Touren, Kinderprogramme, Verkostungen und vieles mehr. Einzigartig unter den ungarischen Festivals ist die vom Balaton-Museum und Göcsej-Museum organisierte Teilnahme an einer archäologischen Ausgrabung rund um das gotische Paulinerkloster.

Das ausführliche Programm und Tickets unter: https://orvenyesvolgy.hu.