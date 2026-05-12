Start der Batteriemodulmontage im CATL-Werk in Debrecen

Die Batteriemodulmontage im neuen Werk des chinesischen Unternehmens CATL in Debrecen (Ostungarn) hat am 6. Mai begonnen, nachdem alle erforderlichen Genehmigungen vorlagen, wie das Werk am Dienstag mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Die Produktionslinie für Batteriemodule hat eine Jahreskapazität von 5 GWh. CATL begann im Herbst 2024 mit der Produktion von Batteriemodulen in einer angemieteten Halle in Debrecen. Bislang hat CATL Debrecen 240.000 Einheiten produziert, die 60.000 Elektrofahrzeuge in ganz Europa antreiben.