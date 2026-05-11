Regierungswebsite verspricht, „Panikmache und Parteipropaganda“ zu beenden

Die Kommunikation der Regierung werde künftig nach neuen Grundsätzen erfolgen, und auf der offiziellen Regierungswebsite kormany.hu werde es keine „Panikmache und Parteipropaganda“ mehr geben, hieß es am Montag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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In den letzten Jahren sei die aus öffentlichen Mitteln finanzierte staatliche Kommunikation in vielen Fällen zu einem Instrument für parteipolitische Kampagnen geworden, hieß es auf der Website. kormany.hu und andere Regierungsplattformen seien oft zu Schauplätzen für Hassreden, Panikmache und spaltende parteipolitische Botschaften geworden. Künftig werde kormany.hu auf „den Grundprinzipien der öffentlichen Information“ basieren: glaubwürdige und überprüfbare Informationen, transparente Regierungsarbeit, ein ruhiger und menschlicher Ton sowie die Überzeugung, dass der Staat allen Ungarn gehört, fügte die Website hinzu. Die offizielle Website der ungarischen Regierung werde Informationen über Kabinettsbeschlüsse, wichtige gesellschaftliche Themen, Chancen, Entwicklungen und Maßnahmen bereitstellen, die das tägliche Leben der Menschen betreffen, und diese in einem zugänglichen und respektvollen Ton präsentieren, hieß es. „In Übereinstimmung mit dem Gesetz werden wir diese Plattform nutzen, um Sie darüber zu informieren, was tatsächlich geschieht, und nicht darüber, was bestimmte politische Akteure sich ausgedacht haben, um ihre eigene Macht zu erhalten“, fügte sie hinzu.