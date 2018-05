Jazzpicknick in Paloznak

Im August 2018 wird bereits zum siebenten Mal das „Paloznaki Jazzpiknik” veranstaltet. Aus einem kleinen Fest mit Geheimtippcharakter hat es sich zu einem 3-tägigen Festival mit zwanzig Konzerten auf vier Bühnen entwickelt. Es bietet auch weiterhin vom Nachmittagskonzert auf der sonnigen Wiese über Konzerte mit Clubcharakter bis hin zum großen Konzert von Soul, Blues und Swing über Funky bis hin zu Hip-Hop Erlebnisse für Jedermann.





Unter den internationalen Künstlern sind der Engländer Jamie Cullum am Klavier, die französische Nu-Jazz-Band Electro Deluxe, die Niederländer Kraak & Smaak mit electro-funk, oder SOUL II SOUL zu finden. Die Tickets gibt es in verschiedenen Kategorien, für alle Tage oder für einzelne Konzerte im Vorverkauf via Internet oder vor Ort. Der Verkauf hat bereits begonnen.