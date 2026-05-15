Magyar beginnt mit dem Abbau der Barrikaden

Ministerpräsident Péter Magyar hat am Freitag in einem Livestream mit dem Abbau der Barrikaden begonnen, die das Gelände des Amtes des Ministerpräsidenten im Burgviertel umgeben – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Magyar begann gemeinsam mit Dávid Vitézy, dem Minister für Verkehr und Investitionen, sowie Innenminister Gábor Pósfai mit dem Abbau der Absperrungen. Er bat Pósfai, die Polizei anzuweisen, alle Barrieren unverzüglich zu entfernen. „Durch den Abbau der Absperrungen nach vielen Jahren wird es allen Ungarn freistehen, sich diesem wunderschönen Gebäude zu nähern“, sagte Magyar.