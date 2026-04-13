Magyar: Tisza-Regierung soll „Regierung aller Ungarn“ werden

Die Regierung der Tisza-Partei werde eine „Regierung des gesamten ungarischen Volkes“ sein, erklärte der Parteivorsitzende Péter Magyar am Montag auf Facebook nach dem erdrutschartigen Wahlsieg der Tisza-Partei – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Magyar dankte „allen Ungarn im In- und Ausland“ für ihre Unterstützung. Er bezeichnete es als große Ehre, dass seine Partei „die höchste Stimmenzahl aller Zeiten“ erhalten habe, was sie dazu berechtige, die nächste Regierung zu bilden und „in den nächsten vier Jahren für ein freies, europäisches, funktionsfähiges und humanes Ungarn zu arbeiten“. „Als Ministerpräsident werde ich jeden Tag und jede Stunde für die Sicherheit und Entwicklung unseres Landes sowie für das Wohlergehen des ungarischen Volkes arbeiten. So wahr mir Gott helfe!“, schrieb Magyar in seinem Beitrag.