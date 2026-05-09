Magyar: „Heute ist der erste offizielle Tag des Regimewechsels“

Die konstituierende Sitzung des neuen ungarischen Parlaments und die Wahl seines neuen Ministerpräsidenten markieren „den ersten offiziellen Tag des Regimewechsels“, sagte der designierte Ministerpräsident Péter Magyar am Samstag vor dem Parlament, bevor die Fraktion der Tisza-Partei Kränze an den Statuen des Ministerpräsidenten Gyula Andrássy aus dem 19. Jahrhundert und des Dichters József Attila aus dem 20. Jahrhundert niederlegte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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In einem Livestream sagte Magyar, das neue Parlament werde in seiner Eröffnungssitzung einige Gesetze verabschieden und seine neuen stellvertretenden Parlamentspräsidenten wählen, bevor um 16 Uhr die Feierlichkeiten auf dem Kossuth Platz beginnen. Magyar legte die Kränze gemeinsam mit Ágnes Forsthoffer, der designierten Parlamentspräsidentin, und der Fraktionsvorsitzenden Andrea Bujdosó an den Statuen nieder. Magyar sagte, die Feierlichkeiten auf dem Kossuth Platz würden bis Mitternacht dauern, gefolgt von einer „After-Party“ am Donauufer bis 1:30 Uhr. „Bleibt den ganzen Tag bei uns, entweder hier persönlich oder online, wenn ihr nicht kommen könnt“, sagte er und fügte hinzu, dass die Feierlichkeiten auf Facebook, YouTube und TikTok gestreamt würden. Bevor er das Parlament betrat, begrüßte Magyar Unterstützer an den Barrikaden und posierte für Fotos. Um 10 Uhr hatten sich bereits große Menschenmengen versammelt. Ein großes Transparent mit der Aufschrift „Regimewechsel: 37 Jahre im Entstehen“ wurde zu einem beliebten Fotomotiv, während sich andere auf dem Rasen des Platzes und neben der Rákóczi-Statue entspannten.