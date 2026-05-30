Internationales Klezmer-Festival in Balatonfüred

Unter Beteiligung von drei ungarischen sowie je einer slowakischen, tschechischen und israelischen Band findet vom 10. bis 12. Juli in Balatonfüred auf der Kisfaludy Bühne das I. Internationale Klezmer-Festival in Ungarn statt – wie auf der Website der Stadt mitgeteilt wurde – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Dort hieß es: Neben dem musikalischen Programm können traditionelle jüdische Speisen und koschere Weine verkostet werden, und die Besucher können auch kleinere Souvenirs erwerben. Auf der Website der Stadt wurde Péter Garai zitiert, der Vorsitzende des Klezmerész Kulturvereins, der das Festival organisiert. Er wies darauf hin, dass es in Ungarn noch kein reines Klezmer-Musikfestival gebe, sodass das Festival in Balatonfüred das erste sein werde. „Klezmer-Musik kommt aus der Seele, sie ist voller Emotionen; hinter den fröhlichen, tanzbaren Liedern verbirgt sich auch ein wenig Traurigkeit, aber selbst in den melancholischen Liedern lässt sich immer etwas Heiteres entdecken“, erklärte er. Seinen Angaben zufolge werden voraussichtlich vor allem traditionelle Lieder in unterschiedlichen Instrumentierungen zu hören sein, aber beispielsweise die Budapest Klezmer Band spielt auch eigene Kompositionen.

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Charakteristisch für das Klezmer-Genre ist die äußerst ausdrucksstarke, oft an die menschliche Stimme erinnernde Melodieführung, in der das Instrumentenspiel – vor allem von Klarinette und Geige – weinende, lachende und seufzerartige Wendungen hervorbringt. Sein Klanguniversum wurde über Jahrhunderte hinweg von der Musik der umliegenden Völker geprägt; darin sind balkanische, rumänische, ungarische und slawische Einflüsse sowie Jazz-Elemente erkennbar – so heißt es auf der Website von Balatonfüred.