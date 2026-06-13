Tiszas Gesetzentwurf zu den öffentlich-rechtlichen Medien zielt auf eine vollständige Umstrukturierung ab

Der am Freitag dem Parlament vorgelegte Gesetzentwurf der regierenden Tisza-Partei zu den öffentlich-rechtlichen Medien sieht eine vollständige Umstrukturierung der ungarischen öffentlich-rechtlichen Medieninstitutionen vor, die Abschaffung des derzeitigen Stiftungsmodells für öffentlich-rechtliche Medien, die Trennung von Rundfunk-, Fernseh- und Nachrichtenagentur-Diensten sowie die Einführung einer neuen Aufsichtsbehörde und einer neuen Finanzierungsregelung – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Gemäß dem von István Hantosi, Márton Melléthei-Barna und Krisztián Kulcsár eingebrachten Gesetzentwurf würde eine neue Unabhängige Behörde für öffentliche Medien die Eigentumsrechte an den neuen öffentlichen Medienunternehmen innehaben. Die derzeitige Stiftung für Medienförderung und Vermögensverwaltung (MTVA) würde mit Duna Médiaszolgáltató Nonprofit unter dem Namen Ungarischer Rundfunk und Fernsehen Nonprofit fusionieren, um Radio-, Fernseh-, audiovisuelle und digitale Inhalte der öffentlichen Medien bereitzustellen. Sollte der Gesetzentwurf verabschiedet werden, würde die nationale Nachrichtenagentur MTI unter dem Namen „MTI Nonprofit“ ihre Unabhängigkeit zurückerlangen, während eine Medienstiftung die MTVA ersetzen würde, um unabhängige Medienanbieter, soziale Medien, öffentlich-rechtliche Programme und „Medienprodukte im Einklang mit den Normen des ethischen Journalismus“ zu unterstützen. Öffentliche Medien seien entscheidend für die Verbreitung glaubwürdiger Informationen, für die Förderung der nationalen Kultur und Identität sowie für die Förderung eines Dialogs innerhalb der Gesellschaft, heißt es in der Begründung des Gesetzentwurfs, wobei hinzugefügt wird: „Die öffentlichen Medien haben diese Aufgaben seit 2010 nicht angemessen erfüllt.“

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Dem Gesetzentwurf zufolge würde die Behörde für unabhängige öffentliche Medien aus neun Mitgliedern bestehen, von denen sechs von den Fraktionen, drei von der Regierungspartei und drei von der Opposition entsandt würden, während die verbleibenden drei von Organisationen der Medienbranche entsandt würden. Die Behörde würde die Geschäftsführer der öffentlichen Medienunternehmen sowie deren Aufsichtsräte und Wirtschaftsprüfer ernennen und deren Finanzmanagement kontrollieren. Die Behörde hätte jedoch keine Kontrolle über Programminhalte oder -struktur und könnte den Unternehmen weder ihr Vermögen entziehen noch den Geschäftsführer in Bezug auf ihre Arbeitgeberrechte anweisen.

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MTI, das unter einem eigenen Geschäftsführer steht und unabhängig von den anderen Unternehmen finanziert wird, hätte die Aufgabe, Nachrichten, schriftliches Material und Videomaterial, Fotos, Hintergrundmaterial, Grafiken und Dokumente zu Ereignissen sowohl in Ungarn als auch im Ausland bereitzustellen. Die Nachrichtenagentur hätte die Aufgabe, über Ereignisse zu berichten, die politische Parteien, zivilgesellschaftliche Organisationen, die Regierung, staatliche Behörden, Kommunalverwaltungen, Gerichte und Staatsanwaltschaften betreffen. MTI hätte Korrespondenten nicht nur in Budapest und allen Komitaten, sondern auch in ungarischen Gemeinden in Nachbarländern sowie in anderen Ländern „im Einklang mit den internationalen Beziehungen Ungarns“. Die Verfasser des Gesetzentwurfs haben die Grundprinzipien der öffentlich-rechtlichen Medien neu definiert. Die neue Gesetzgebung würde vorsehen, dass die öffentlich-rechtlichen Medien „hochwertige Informationen auf unparteiische und ausgewogene Weise, unabhängig von der Regierung sowie politischen oder wirtschaftlichen Akteuren“ bereitstellen und dabei „die redaktionelle Unabhängigkeit wahren“ sollen. Die öffentlich-rechtlichen Medienunternehmen würden dem Rundfunkrat jährlich Bericht erstatten. Die Leiter der öffentlich-rechtlichen Medienunternehmen würden dem Vorschlag zufolge im Rahmen offener Ausschreibungen ausgewählt.

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Gemäß dem Gesetzentwurf würde der Medienrat fünf Mitglieder haben, von denen zwei von der Regierung und zwei von der Opposition entsandt würden, während sein Vorsitzender in einem offenen Auswahlverfahren bestimmt würde. Der Leiter des Medienrats würde auch als Präsident der Medienbehörde NMHH fungieren, der vom Präsidenten der Republik auf Vorschlag des Ministerpräsidenten ernannt wird. Nach den vorgeschlagenen Regelungen würden die Budgets der öffentlich-rechtlichen Medienunternehmen ab 2028 für drei Jahre vom Parlament festgelegt. Der Gesetzentwurf erfordert für seine Verabschiedung eine Zweidrittelmehrheit im Parlament und tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft. Sobald die neuen Vorschriften in Kraft treten, werden die derzeitige Stiftung für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die Mandate ihrer Vorstandsmitglieder, die Mandate des Vorsitzenden und der Mitglieder des Medienrats sowie die der Leiter von Duna Médiaszolgáltató Nonprofit und MTVA beendet.