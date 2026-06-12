Regierung verlängert Frist für Anträge auf Solaranlagen für Privathaushalte

Die Regierung hat die Abwicklungsfrist für Anträge auf Solaranlagen für Privathaushalte, die aus der EU-Fazilität für Wiederaufbau und Resilienz (RRF) finanziert werden, bis zum 30. September verlängert, teilte die Ministerin für ländliche Entwicklung, Viktória Lőrincz, am Donnerstag in einem Beitrag in den sozialen Medien mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Die Regierung helfe denjenigen, die ohne eigenes Verschulden die von ihnen beantragten Bauvorhaben nicht abschließen konnten, so die Ministerin. Wer Verzögerungen lediglich aufgrund von Verwaltungsprozessen habe oder dessen Projekt bald fertiggestellt werde, könne weiterhin auf die Unterstützung zählen, sagte Lőrincz und fügte hinzu, dass der Staat in Fällen, in denen Projekte ins Stocken geraten seien, weil Auftragnehmer ihre Kunden im Stich gelassen hätten, die Vorauszahlungen von den Unternehmen einziehen werde, die ihren Verpflichtungen nicht nachgekommen seien – und nicht von den Hausbesitzern.