E.ON Hungária weiht Umspannwerk im Wert von 2 Mrd. HUF ein

Die E.ON Hungária-Gruppe hat am Mittwoch in Répcelak (Nordwestungarn) ein Umspannwerk im Wert von 2 Mrd. HUF eingeweiht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Die Investition wurde durch die „Connecting Europe Facility“ der Europäischen Union im Rahmen des Projekts „Danube InGrid“ gefördert, das die Integration zwischen dem ungarischen und dem slowakischen Strommarkt stärken soll.