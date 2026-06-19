PHOENIX Pharma weiht Logistikzentrum im Wert von 8 Mrd. HUF ein

Die PHOENIX Pharma Zrt. hat am Freitag ein 6.550 m² großes Logistikzentrum in Györ (Nordwestungarn) eingeweiht, das mit eigenen Mitteln in Höhe von 8 Mrd. HUF errichtet wurde – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Tamás Kaló, Vorstandsvorsitzender von PHOENIX Pharma, erklärte, das als Greenfield-Investition errichtete Zentrum versorge die Apotheken, Krankenhäuser und die Bevölkerung der Komitate Györ-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Veszprém und Fejér. Der Standort umfasst ein 4.100 m² großes Lager, in dem stündlich 1.000 Medikamentenverpackungen abgefertigt werden können, sowie ein 114 m² großes Kühlhaus, fügte er hinzu. Das in deutschem Besitz befindliche Unternehmen PHOENIX Pharma Zrt. hat in den letzten fünf Jahren 20 Mrd. HUF in den Ausbau investiert. Es verfügt über sechs Logistikstandorte und beschäftigt 650 Mitarbeiter. Nach öffentlichen Angaben erzielte das Unternehmen im Jahr 2024 einen Nettoumsatz von 528 Mrd. HUF.