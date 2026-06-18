Magyar Telekom, Yettel und One erhöhen ihre Preise; die beiden erstgenannten Unternehmen wenden ab dem 1. Juli 2026 eine inflationsbedingte Preisanpassung von 4,4 Prozent an, entsprechend der vom Zentralamt für Statistik (KSH) für das vergangene Jahr festgestellten jährlichen Veränderung der Verbraucherpreise, während One diese Erhöhung ab dem 1. September dieses Jahres in seinen Preisen umsetzt – teilten die Unternehmen am Donnerstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur MTI mit.

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Magyar Telekom erinnerte daran, dass das Unternehmen im April letzten Jahres angekündigt hatte, als Zeichen seines Engagements für die Ankurbelung der ungarischen Wirtschaft bis zum 30. Juni 2026 keine inflationsbedingte Gebührenanpassung vorzunehmen. Nach Ablauf des festgelegten Zeitraums kehrt das Unternehmen im Hinblick auf einen nachhaltigen Betrieb zur in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) festgelegten allgemeinen Vorgehensweise zurück, sodass sich die monatlichen Gebühren für Dienste, die vor dem 31. Dezember 2025 abgeschlossen wurden, ab dem 1. Juli 2026 um 4,4 Prozent ändern, was der für das Jahr 2025 festgestellten und veröffentlichten jährlichen Verbraucherpreisänderung entspricht. Alle betroffenen Privat- und Geschäftskunden mit Mobilfunk- und Festnetzanschluss erhalten im August eine Rechnung mit den geänderten Monatsgebühren.

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Bei Privatkunden betrifft die inflationsbedingte Gebührenanpassung die monatlichen Gebühren für vor dem 31. Dezember 2025 eingeführte Internet-, TV- und Telefonpakete für zu Hause sowie für Mobilfunk- und Internetpakete. Die 2026 eingeführten Privat- und Mobilfunkpakete sind von der Gebührenanpassung nicht betroffen, hieß es. Bei Privatkunden mit Flottenverträgen betrifft die Gebührenanpassung die Gebühren für Mobilfunk- und Internetpakete, sofern diese vor dem 31. Dezember 2025 abgeschlossen wurden. Die Preisanpassung betrifft somit beispielsweise nicht die derzeit wählbaren Pakete „Flotta Net 2 GB“, „Flotta Net 6 GB“, „Flotta Net 16 GB“ und „Flotta Korlátlan Net“ sowie keine Sprachpakete, die nach dem 1. Januar 2026 abgeschlossen wurden. Bei Geschäftskunden betrifft die inflationsbedingte Preisanpassung die monatlichen Grundgebühren für die Mobilfunk- und Festnetzdienste, sofern diese vor dem 31. Dezember 2025 abgeschlossen wurden. Die Nutzungsgebühren, d. h. Minuten- und SMS-Gebühren sowie die Gebühren für Zusatzleistungen, sind von der inflationsbedingten Gebührenanpassung in keiner Kundengruppe betroffen.

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One wendet im Jahr 2026 die inflationsgebundene Preisanpassung nur auf Mobilfunk-, Flotten- sowie Mobilfunk- und Festnetz-Monatsdienstleistungen für Privatkunden und kleine Unternehmen an, die vor dem 14. November 2025 eingeführt wurden. Der Umfang der Anpassung beträgt 4,4 Prozent, die das Telekommunikationsunternehmen ab dem 1. September in Kraft setzt. Die Gebührenanpassung wird auf die monatliche Grundgebühr ohne Rabatte angewendet und hat keine Auswirkungen auf die Rabatte auf die monatlichen Grundgebühren. Es wurde betont, dass die Gebührenanpassung nicht für zusätzliche monatliche Grundgebühren, die monatlichen Gebühren für optionale Pakete und die Nutzungsgebühren gilt. Bei den Festnetz-Tarifpaketen für Privatkunden, d. h. bei den Festnetz-Fernseh-, Telefon- und Internetdiensten, wird die automatische inflationsgebundene Preisanpassung im Jahr 2026 nicht angewendet; im Interesse eines transparenteren Dienstleistungsportfolios vereinheitlicht One Magyarország jedoch das System der Tarifpakete und Rabatte, wobei bestimmte Tarifpakete und Rabatte wegfallen können, was für einige Kunden zu Preiserhöhungen führen kann. Die Änderungen bei den Festnetz-Tarifpaketen treten voraussichtlich am 1. August 2026 in Kraft – so die Mitteilung. Über die Einzelheiten wird das Unternehmen die Betroffenen zu einem späteren Zeitpunkt gemäß den Bestimmungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen informieren.

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Auf Anfrage der Nachrichtenagentur MTI erinnerte Yettel daran, dass im Jahr 2025 – als Reaktion auf die Veränderungen des wirtschaftlichen Umfelds und im Einklang mit den Bemühungen zur Eindämmung der hohen Inflation – für bestimmte Privatkunden-Tarifpakete mit Rechnungsabrechnung ein fester Rabatt in Höhe der inflationsbedingten Tarifanpassung eingeführt wurde. Der Rabatt betraf bestimmte Pakete der Privatkundentarife für Sprachdienste, mobiles Internet und OtthonNet und wurde den betroffenen Kunden automatisch auf der Rechnung gutgeschrieben. Yettel hat den ursprünglich bis zum 30. April 2026 gültigen Rabatt bis zum 30. Juni 2026 verlängert. Parallel dazu informiert Yettel auf seiner Website darüber, dass sich die monatlichen Grundgebühren der Tarifpakete im Jahr 2026 gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) um den vom Statistischen Zentralamt (KSH) veröffentlichten jährlichen durchschnittlichen Verbraucherpreisindex ändern werden. Die Gebührenanpassung erfolgt zum 1. Juli 2026 und beträgt 4,4 Prozent.

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In der ersten Rechnung nach dem 1. Juli wird bereits der zeitanteilig berechnete Teil der Gebührenerhöhung ausgewiesen: Da die Änderung während des Abrechnungszeitraums in Kraft tritt, wird in der ersten Rechnung die höhere Gebühr nur für die Tage nach dem 1. Juli berechnet. In den Rechnungen ab dem 3. August wird dann bereits die vollständige, geänderte Grundgebühr ausgewiesen – hieß es. Bei Privatkunden betrifft die Tarifänderung die monatliche Grundgebühr der abgerechneten Tarife; die über die Grundgebühr hinausgehenden Minuten- und SMS-Gebühren sowie die Preise für zusätzliche Datenpakete bleiben auch nach der Anpassung unverändert, und die zu den einzelnen Tarifen gehörenden Grundgebührenrabatte sind weiterhin verfügbar. Bei den Tarifpaketen, deren Datenvolumen in der Roaming-Gebührenzone 1/EU nicht vollständig genutzt werden kann und die von der Preisänderung betroffen sind, erhöht sich mit Inkrafttreten der Preisanpassung das nutzbare Roaming-Datenvolumen. Über die Einzelheiten für den Zeitraum nach dem 30. Juni 2026 informiert Yettel die betroffenen Kunden gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf der Website https://www.yettel.hu/dijvaltozas.