Audi Hungaria nimmt die Serienproduktion eines neuen Elektroantriebs auf

Die Regierung wolle Unternehmen unterstützen, die einen echten Mehrwert für Europa und Ungarn schaffen, indem sie gleiche Wettbewerbsbedingungen schaffe, erklärte Wirtschafts- und Energieminister István Kapitány am Donnerstag in Györ anlässlich des Starts der Serienproduktion des neuen MEBeco-Elektroantriebs von Audi Hungaria – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Kapitány erklärte, die Regierung arbeite daran, eine transparente, faire und korruptionsfreie Wirtschaft für alle Unternehmen zu schaffen, die in Ungarn tätig sein und dort Wert schaffen wollen. Eine der Verpflichtungen der Regierung sei es, die ungarische Wirtschaft gemeinsam mit ausländischen Investoren weiterzuentwickeln, die dafür sorgen, dass der Wert der ungarischen Arbeitskräfte und deren Einbindung in die Wertschöpfungskette auf höchstem Niveau realisiert wird, sagte er. Michael Breme, Vorstandsvorsitzender von Audi Hungaria, erklärte, der Start der MEBeco-Serienproduktion sei von entscheidender Bedeutung für die Elektrifizierung des Volkswagen-Konzerns in der kommenden Zeit und zugleich ein Signal für die Rolle von Audi Hungaria innerhalb des Konzerns. Peter Will, Vorstandsmitglied für die Antriebsstrangproduktion bei Audi Hungaria, sagte, die 33.000 m² große Produktionsfläche sei durch Investitionen in Höhe von 350 Mio. Euro fertiggestellt worden. Die Investition wurde mit 22,5 Mio. Euro an staatlichen Fördermitteln unterstützt. Der MEBeco-Motor wird zunächst im Modell Cupra Raval verbaut. Ziel ist es, die Produktion auf bis zu drei Schichten hochzufahren.