Parkgebühren können in Budapest künftig nur noch mobil bezahlt werden

Ab Mittwoch können öffentliche Parkgebühren in Budapest nur noch über mobile Apps, per SMS oder per Telefonanruf bezahlt werden. Dies geht auf einen Beschluss der Budapester Stadtverordnetenversammlung aus dem Jahr 2024 zurück, wonach Parkuhren abgeschafft werden sollen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Zudem werden die Parkgebühren ab dem 1. Juli erhöht. Ab Mittwoch beträgt die Parkgebühr in den Wartezonen „A“ 800 HUF/Stunde, in den Zonen „B“ 600 HUF/Stunde, in den Zonen „C“ 400 HUF/Stunde und in den Zonen „D“ 300 HUF/Stunde. Die Nachtparkgebühr auf bewachten, gebührenpflichtigen P+R-Parkplätzen wird auf 300 HUF pro Stunde erhöht. Die Änderungen fallen mit Änderungen der Fahrpläne des öffentlichen Nahverkehrs in den Nachtstunden zusammen. Das Budapester Verkehrszentrum (BKK) erklärte zuvor, das neue System werde den Fahrgästen eine bessere Abdeckung und schnellere Fahrten in Budapest und den Vororten bieten.