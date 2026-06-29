Netzauslastung könnte bei Sommerhitze 90 Prozent erreichen

Experten gehen davon aus, dass die Auslastung des Stromnetzes während der Hitzewelle 90 Prozent des Sommer-Spitzenwerts erreichen wird, teilte der Übertragungsnetzbetreiber MAVIR Zrt. am Sonntag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



MAVIR gab an, dass die Brutto-Spitzenauslastung des Netzes am Sonntag bei 6.400 MW und am Montag bei 7.300 MW liegen könnte, wobei letzterer Wert etwa 90 Prozent des bisherigen Sommer-Spitzenwerts entspricht.