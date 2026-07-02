Traumjob in der Region Balaton

Wie „Hévíz Álommeló“ die Bäderstadt auf Social Media bringt

Wer träumt nicht davon, für ein paar Tage in eine Stadt einzutauchen, dort das gute Leben zu genießen – und das auch noch als Job? Genau diese Idee steckt hinter der aktuellen Tourismuskampagne der Kurstadt Hévíz. Unter dem Namen „Álommeló – Traumjob“ lädt die Stadt heimische Content-Creator und Influencer ein, vier Tage lang das Lebensgefühl von Hévíz hautnah zu erleben und dieses Erlebnis mit ihrer Community zu teilen.

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Anders als bei klassischen Werbekampagnen folgen die Teilnehmer keinem starren Drehbuch. Stattdessen tauchen sie in den Alltag der Stadt ein. Sie kosten sich durch die lokale Gastronomie, gönnen sich Premium-Wellnessanwendungen, erkunden die Umgebung per E-Bike und schlendern durch die Straßen der Stadt. Alles, was Hévíz ausmacht, soll dabei sichtbar werden – authentisch, spontan und aus erster Hand. Bereits in der ersten Programmwoche stürzten sich die ersten beiden Content-Creator in ihr Hévíz-Abenteuer. Ihr Fazit fiel begeistert aus: Das Baden im berühmten Thermalsee sei ein Erlebnis, das man sich auf keinen Fall entgehen lassen sollte.

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Aktuell sind zwei weitere Influencer vor Ort unterwegs und dokumentieren ihre Eindrücke live auf TikTok, Instagram und Facebook. Die Kampagne hat mittlerweile ihre Halbzeit erreicht, doch der Schwung reißt nicht ab. Auch im Juli sollen neue Teilnehmer ins Programm aufgenommen werden. So bleibt Hévíz den ganzen Sommer über durchgehend präsent auf den beliebtesten Plattformen und erreicht damit sowohl jüngere als auch ältere reisefreudige Zielgruppen.

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Möglich wird „Álommeló“ durch das Zusammenspiel der lokalen Tourismusbranche. Die Idee stammt von einem hiesigen Hoteldirektor, umgesetzt wird sie von der gesamten Stadt. Von privaten Zimmervermietern über Hotels bis hin zu Restaurants und Dienstleistern ziehen alle an einem Strang, um den Content-Creatorn ein unvergessliches Erlebnis zu bieten. Das Ziel dahinter ist klar: Was die Influencer erleben, sollen bald auch andere Besucher der Stadt erleben können. Die bisher entstandenen Inhalte sind online abrufbar und die Liste wächst mit jeder Woche weiter.

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