Innovation als Schlüssel zum künftigen Erfolg Ungarns

Innovation sei der Schlüssel zum künftigen Erfolg Ungarns und seine wichtigste Ressource, erklärte Wissenschafts- und Technologieminister Zoltán Tanács am Freitag beim Demo-Day des „Hungarian Startup University Program“ (HSUP) in Budapest – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Die Regierung betrachte Wissenschaft, Innovation und technologische Entwicklung als strategische Bereiche, so der Minister. Ungarns langfristige Wettbewerbsfähigkeit sei durch ein auf billigen Arbeitskräften basierendes Wirtschaftsmodell nicht gesichert, fügte er hinzu. Seit dem Start vor sechs Jahren hätten über 20.000 Studierende am „Hungarian Startup University Program“ (HSUP) teilgenommen, wobei Hunderte innovativer Projekte ins Leben gerufen und zahlreiche Start-ups gegründet worden seien, sagte László Bódis, Geschäftsführer der Nationalen Innovationsagentur. Das HSUP ist ein Lehrgang, der innovatives Denken fördert und den Studierenden praktisches Wissen zur Unternehmensgründung vermittelt.