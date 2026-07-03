MOL startet neues Programm zur Förderung der Elektromobilität in Ungarn

Das ungarische Öl- und Gasunternehmen wird ein Programm namens „MOL Plugee Partner Programme“ ins Leben rufen, das Unternehmen, die neue, leistungsstarke Ladestationen für Elektrofahrzeuge installieren, mit bis zu 3,6 Millionen HUF pro Unternehmen unterstützt, teilte MOL am Freitag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Ziel des Programms ist es, die Anzahl zuverlässiger, öffentlich zugänglicher Ladestationen an geeigneten Standorten in Ungarn zu erhöhen, so MOL. Die Ladestationen werden als Teil des MOL-Plugee-Netzwerks betrieben. Als Gegenleistung für die Werbefläche an den Ladegeräten zahlt MOL Unternehmen, die Ladegeräte mit einer Leistung zwischen 49 und 99 kW installieren, einen einmaligen Betrag von 1,8 Mio. HUF und für Ladegeräte mit einer Leistung von über 100 kW 3,6 Mio. HUF. Die Unternehmen können zudem die Investitionskosten von ihrer Körperschaftsteuer abziehen. Durch die Anbindung an das MOL-Plugee-Netzwerk und internationale Roaming-Systeme werden die Ladestationen landesweit und international sichtbar sein.