E.ON Drive Infrastructure erweitert sein E-Ladenetz bei ALDI

E.ON Drive Infrastructure Hungary (EDRI) erhöht landesweit die Leistung seiner Ladestationen für Elektroautos bei ALDI-Filialen. Mit einer Investition von mehr als zwei Milliarden Forint werden in 50 Filialen herkömmliche Wechselstromladegeräte durch Schnellladegeräte ersetzt, teilten die beiden Unternehmen am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung gegenüber der Nachrichtenagentur MTI mit.

Die beiden Unternehmensgruppen begannen ihre Zusammenarbeit im Jahr 2018 und schlossen einen Vertrag über die Einrichtung von Lademöglichkeiten für Nutzer von Elektrofahrzeugen auf den Parkplätzen von 123 ALDI-Filialen. Seit Beginn der Vereinbarung hat sich die Zahl der betroffenen Geschäfte weiter erhöht, sodass EDRI bereits mehr als 160 Ladestationen in 50 Orten im ganzen Land eingerichtet hat und diese an den Geschäften des Einzelhandelsnetzwerks betreibt. Darüber hinaus ist die Installation oder der Austausch von weiteren 120 Ladegeräten im Gange.

In der letzten Zeit ist die Nachfrage nach Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge deutlich gestiegen. Parallel zur Erweiterung beginnt EDRI daher mit dem Austausch von mehr als 90 Wechselstrom-Ladegeräten (AC) auf den Parkplätzen von 50 ALDI-Filialen, um diese Geräte in den nächsten zwei Jahren durch leistungsstärkere Gleichstrom-Schnellladegeräte (FC – Fast Charger) zu ersetzen. Als Ergebnis dieser mehr als zwei Milliarden Forint teuren Entwicklung werden neben Budapest fast alle größeren Städte mit FC-Schnellladegeräten mit einer Leistung von mindestens 50 kW ausgestattet. Darüber hinaus installiert das Unternehmen an mehr als 30 Standorten in den ALDI-Filialen in der Hauptstadt und auf dem Land modernste UFC-Ultra-Schnellladegeräte (ultra fast charger).

EDRI, ein Unternehmen der E.ON-Gruppe, ist ein führender europäischer Betreiber von Ladestationen. Das Unternehmen entwickelt, baut und betreibt auch in Ungarn ein öffentliches Ladenetz, das für alle Arten von Elektrofahrzeugen genutzt werden kann. Das Unternehmen verfügt über mehr als 7100 öffentliche Ladestationen in 11 europäischen Ländern, darunter Schweden, Dänemark, Deutschland, Norwegen, Polen, Großbritannien, Tschechien, Italien, Rumänien, die Niederlande und Ungarn. In Zusammenarbeit mit seinen Standortpartnern erweitert EDRI sein Netzwerk in ganz Europa jährlich um weitere 1000 Hochleistungsladestationen. In Ungarn sind derzeit mehr als 400 Ladestationen verfügbar, davon 72 mit einer Leistung von 300 kW.