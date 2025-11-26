Elektrisches Ladenetz für den Straßengüterverkehr entsteht in Ungarn

E.ON Drive Infrastructure (EDRI), Voltix und GreenWay können mit einer EU-Förderung in Höhe von 70,3 Millionen Euro mit dem Aufbau eines der größten Megawatt-Ladenetze Europas beginnen. Das System wird bis 2028 an 55 strategischen Standorten, darunter auch in Ungarn, mit insgesamt 330 Ladestationen den Güterverkehr auf dem Kontinent versorgen, teilte EDRI am Mittwoch der Nachrichtenagentur MTI mit.

Die Ladestationen mit einer Leistung von mindestens 1 Megawatt werden eine Schlüsselrolle bei der Elektrifizierung der europäischen Schwerlastflotte und der Beschleunigung der langfristigen Dekarbonisierung des Verkehrs spielen, so das Unternehmen. In der Mitteilung wurde erläutert, dass die Megawatt-Ladetechnologie für Elektro-Lkw eine Ladezeit, Reichweite und Betriebskosten ermöglicht, die diese Fahrzeuge zu einer echten Alternative zu dieselbetriebenen Fahrzeugen machen. Gemäß dem Zeitplan des Projekts sollen bis Herbst 2028 330 leistungsstarke Ladestationen mit einer Kapazität von mindestens 1 Megawatt an den wichtigsten Verkehrskorridoren Europas errichtet werden. Das Netz umfasst 55 strategische Standorte von Deutschland und Österreich über Spanien und Frankreich bis hin zu Schweden, Polen und Ungarn. An jeder Station werden mindestens vier Ladestationen in Betrieb sein, und der Service wird rund um die Uhr verfügbar sein, mit einfachen Zahlungslösungen und Roaming-Unterstützung.

E.ON Drive Infrastructure, ein Unternehmen der E.ON-Gruppe, betreibt derzeit mehr als 8300 öffentliche Ladestationen in 11 europäischen Ländern, darunter auch in Ungarn. Voltix ist ein Unternehmen der VINCI Concessions und entwickelt öffentliche Ladestationen, die speziell für Lastkraftwagen konzipiert sind. GreenWay betreibt 4802 elektrische Ladestationen an mehr als 1400 Standorten in Polen, der Slowakei und Kroatien.