In der Nähe der Autobahn M7 bei Fonyód brennt ein Stoppelfeld

Auf einer Fläche von etwa zehn Hektar brennt ein Stoppelfeld auf dem Abschnitt der Autobahn M7 im Komitat Somogy, am Stadtrand von Fonyód; der Rauch gefährdet den Verkehr auf der Autobahn – teilte die Sprecherin der Katastrophenschutzbehörde des Komitats Somogy der Nachrichtenagentur MTI mit.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Szabina Mihályka erklärte, die Meldung über den Brand sei gegen 15 Uhr eingegangen; derzeit seien Feuerwehrleute aus fünf Gemeinden im Einsatz, um die Flammen einzudämmen. Nach Informationen aus den Facebook-Gruppen von Fonyód ist bei Kilometer 150 keine Ausfahrt von der Autobahn möglich, und auf dem betroffenen Straßenabschnitt wurde eine Geschwindigkeitsbegrenzung verhängt.