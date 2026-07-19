Weingut Vida in Szekszárd

Elegante Tropfen aus dem Herzen Ungarns

In den sanften Lösshügeln von Szekszárd hat sich das Familienweingut Vida in den letzten Jahrzehnten einen Namen als einer der führenden Betriebe der berühmten Weinbauregion gemacht. Gegründet von Péter Vida, dessen weinbauliche Wurzeln bis in die 1970er-Jahre zurückreichen, steht das Weingut heute für eine Stilrichtung, die Tradition und Moderne harmonisch miteinander vereint.

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Péter Vida gilt als einer der Winzer, die das historische Weinbaugebiet Szekszárd in den vergangenen Jahrzehnten stark geprägt haben, die Weinregion neu definierten und stets Spitzenweine produzieren. Dafür wurde er 2011 zum ungarischen „Winzer des Jahres“ gekürt. Alles begann damit, dass seine Familie 1964 nach Szekszárd zog. „Während meiner Gymnasialzeit kaufte die Familie ein 2160 Quadratmeter großes Grundstück am Bakta-Hügel, an jenem herrlichen Ort, an dem man in einer Welt, die von alten Wertvorstellungen geprägt war, bis dato kein Land erwerben, sondern nur erben konnte. Als ich begann, Weinbau zu studieren, war es in erster Linie meine Aufgabe und die meiner Geschwister, den Weinberg zu bewirtschaften“, erinnert sich Péter Vida. Von Beginn an setzten sie auf einen klaren Stil: gute Weine aus den lokalen, untrennbar mit der Geschichte und Identität von Szekszárd verbundenen Rebsorten Kadarka, Kékfrankos und Bikavér zu kreieren. Heute bewirtschaftet das Familienweingut – mit Beteiligung der neuen Generation: Sohn Péter Jr. und Tochter Zsuzsanna als Chefwinzer – 23 Hektar Rebfläche in einigen der besten Lagen von Szekszárd, wie Hidaspetre, Lisztesvölgy, Bakta und Baranyavölgy. Eine echte Besonderheit ist die über 100 Jahre alte Parzelle mit Kadarka-Reben. Das Weingut hat sich mit viel Fachkenntnis, Liebe zur Natur und unermüdlicher Arbeit zu einem renommierten Weingut entwickelt, das für seine eleganten Weine mit viel Finesse bekannt ist und in alle Welt exportiert. Das Weingut beschreibt seinen Ansatz mit einem einfachen Bild: Der Fokus liegt zunächst auf der „Liebenswürdigkeit“ der Basisweine und in zweiter Linie auf der „Eleganz“ der anspruchsvolleren Lagenweine.

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Das Weingut Vida Péter produziert eine breite Palette an Rot- und Roséweinen. Wichtige Rebsorten und Weine des Familienweingutes sind:

Kadarka: eine sehr alte, traditionelle rote Rebsorte, die tief in der Kultur des Karpatenbeckens verwurzelt ist, der Kadarka von Péter Vida gehört zu den besten und renommiertesten Weinen der Sorte. Die Weine sind international hochdekoriert.

Kékfrankos – Blaufränkischer: die Traube ist eine der wichtigsten und edelsten roten Rebsorten Mitteleuropas und zugleich eine der wichtigsten Reben des Weinguts, deren Weine das Terroir der kalkhaltigen Lössböden perfekt ausdrücken

Bikavér – Stierblut: der traditionelle regionale Rotwein-Cuvée, für den Szekszárd berühmt ist, in verschiedenen Qualitätsstufen bis hin zur Premium-Linie

Der Wein „La Vida Cuvée“ ist der hochwertige Premium-Cuvée des Hauses, der nur in den besten Jahrgängen produziert wird.

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Die Weinregion Szekszárd liegt in einer lieblichen Hügellandschaft etwa 100 Kilometer südöstlich des Balaton und blickt auf eine Weinbaugeschichte zurück, die bis in die Zeit der Kelten und Römer reicht. Die Region ist besonders für ihre kräftigen, zugleich eleganten Rotweine bekannt, wobei Blaufränkischer als meistausgebaute Sorte dominiert, während Kadarka und Bikavér traditionell und historisch am engsten mit Szekszárd verknüpft sind.

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Verkostungen und Weinproben vor Ort gehören zum festen Angebot der hiesigen Weingüter. Für Weinliebhaber, die die besondere Handschrift und Herzlichkeit von Péter Vida und seiner Familie direkt am Ursprungsort erleben möchten, lohnt sich ein Abstecher nach Szekszárd, dort wo guter Wein laut Péter Vida nicht hergestellt, sondern „geboren wird“.

Weingut Vida Péter

7100 Szekszárd

Napfény utca 27/a

Telefon: 0036 20 941 5253 oder 0036 20 426 7696

E-Mail: info@vidaborbirtok.hu

https://vidaborbirtok.hu