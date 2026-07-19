Gajdos: Polt nicht mehr geschützt

Die 17. Verfassungsänderung enthält mehrere wichtige Elemente, darunter die Beendigung des Mandats von Péter Polt als Präsident des Verfassungsgerichts, erklärte der Minister für Lebensumfeld, László Gajdos, am Sonntag auf Facebook und fügte hinzu: „Dies ist das Ende einer Ära.“ – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Neben anderen Bestimmungen führte die Änderung eine Altersgrenze von 70 Jahren für Verfassungsrichter ein. „Diese Änderung hat symbolische Bedeutung, da die Orbán-Regierung den ehemaligen Generalstaatsanwalt ins Verfassungsgericht entsandt hatte, der dann mehr als zwanzig Jahre lang eine echte Rechenschaftspflicht verhinderte und zahlreiche Korruptionsfälle vertuschte“, sagte Gajdos. „Als einer der wichtigsten Stützen und treuen Diener des Orbán-Regimes schützte er Politiker, Oligarchen oder jeden anderen, den er schützen sollte. Der mit dieser Position verbundene besondere rechtliche Status wurde nun jedoch abgeschafft … Es gibt keine Unantastbaren mehr, keine Begünstigungen mehr“, fügte er hinzu. Der Minister erklärte, Polt werde sich bald vor der noch einzurichtenden Nationalen Behörde für Vermögensrückgewinnung und -schutz für seine Taten verantworten müssen.