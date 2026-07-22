Durchschnittlicher Stundenlohn für Arbeiter steigt im 2. Quartal um 8,5 Prozent

Der durchschnittliche Bruttostundenlohn für Arbeiter in Ungarn stieg im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 8,5 % auf 2.430 HUF, wie eine Analyse des Personaldienstleisters Trenkwalder zeigt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



In Mittelungarn, wo sich die Hauptstadt befindet, lag der Stundenlohn bei 3.200 HUF und in allen Regionen bei über 2.000 HUF. Landesweit bewegte er sich in der Regel zwischen 2.100 und 2.400 HUF, in Mitteltransdanubien näherte er sich 2.600 HUF. Der gesetzliche Bruttostundenmindestlohn in Ungarn beträgt 2.145 HUF für Fachkräfte und 1.856 HUF für ungelernte Arbeitskräfte.