Magyar: Wasserstand der Donau sinkt weiter

Der Wasserstand der Donau ist weiter gesunken, was zu einer erneuten Abschaltung im Kernkraftwerk Paks geführt hat, teilte der Ministerpräsident am Samstagmorgen in einem Facebook-Beitrag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Péter Magyar erklärte, das Kraftwerk Paks arbeite derzeit mit nur 480 MW, statt der üblichen 2.000 MW. Er kündigte außerdem an, dass wichtige Informationen zu den Beschlüssen der Arbeitsgruppe „Verteidigung“ vom Freitagabend in Kürze bekannt gegeben würden.