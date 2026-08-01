Fejérvíz Zrt. hat in sechs Gemeinden des Komitats Fejér eine Wassereinschränkung beantragt

Die Fejérvíz Zrt. hat die Kommunalverwaltungen der Gemeinden Tabajd, Mány, Felcsút, Etyek, Vasztélypuszta und Alcsútdoboz gebeten, für die Dauer des Hitzewarnalarms eine Wassereinschränkung zu verhängen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Das Unternehmen teilte auf seiner Social-Media-Seite mit, dass der Wasserbedarf aufgrund der außergewöhnlichen Hitzewelle erheblich steige und die Belastung ihrer Wasserversorgungssysteme daher auf ein kritisches Niveau ansteigen könne. Es wurde mitgeteilt, dass die Trinkwasserversorgung in ihrem Versorgungsgebiet derzeit stabil ist, es jedoch aufgrund eines möglichen technischen Problems oder des steigenden Wasserverbrauchs am Wochenende zu Versorgungsproblemen kommen könnte. Sie wiesen darauf hin, dass das Ziel der Einschränkung darin bestehe, die Trinkwasserversorgung der Bevölkerung der Gemeinde sowie den Wasserbedarf von Einrichtungen des Gesundheitswesens, des öffentlichen Bildungswesens und anderer lebenswichtiger Einrichtungen kontinuierlich sicherzustellen. Die Bevölkerung wurde zu einem bewussten Umgang mit Wasser aufgefordert und gebeten, auf das Bewässern von Gärten, Rasenflächen und Grünanlagen, das Befüllen von Schwimmbecken, das Waschen von Kraftfahrzeugen mit Trinkwasser sowie das Reinigen von Straßen, Gehwegen und anderen befestigten Flächen zu verzichten.