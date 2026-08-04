Magyar: Wasserstand der Donau ist gestiegen, die letzte Turbine in Paks liefert stabil Strom

Der Wasserstand der Donau ist bereits um fünf Zentimeter gestiegen, die letzte Turbine liefert stabil Strom – teilte der Ministerpräsident in seinem Facebook-Beitrag vom Dienstag mit Bezug auf den Betrieb des Kernkraftwerks Paks mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Wir sind erneut in den kritischen Zeitraum von 17:00 bis 22:00 Uhr eingetreten – schrieb Péter Magyar und betonte: „Ungarn hat erneut an einem Strang gezogen, und der Verbrauch liegt derzeit 500 Megawatt unter dem geplanten Niveau.“