Magyar: Kernkraftwerk Paks wird vollständig abgeschaltet

Zum ersten Mal in der 42-jährigen Geschichte des Kernkraftwerks Paks wird die Stromerzeugung aufgrund des rekordtiefen Wasserstands der Donau voraussichtlich innerhalb von 24 bis 72 Stunden vollständig eingestellt – dies teilte Ministerpräsident Péter Magyar am Donnerstagnachmittag auf seiner Facebook-Seite mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Das bedeutet, dass spätestens ab Montag 2.000 Megawatt aus der ungarischen Stromerzeugung ausfallen, während der Energiebedarf der Haushalte und des öffentlichen Sektors aufgrund der zunehmenden Hitze stetig steigt – fügte er hinzu. Er teilte mit, dass laut den Wasserwirtschaftsprognosen der Wasserstand der Donau in den kommenden Wochen weiter sinken werde, sodass eine Wiederinbetriebnahme des Kernkraftwerks kurzfristig sicherlich nicht zu erwarten sei.