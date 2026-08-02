Finanzministerium: Fast 50 Bewerbungen für den Posten des NAV-Chefs eingegangen

Bis zum Ablauf der Frist Ende Juli seien fast fünfzig Bewerbungen für den Posten des Präsidenten des Nationalen Steuer- und Zollamts (NAV) eingegangen, teilte Finanzminister András Kármán am Samstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Kármán erklärte auf Facebook, dass nun die Vorauswahl der Bewerbungen sowohl hinsichtlich der Form als auch des Inhalts beginne, woraufhin persönliche Vorstellungsgespräche folgen würden. Die Frist für die abschließende Bewertung aller Bewerbungen sei der 28. August, sagte er. „Es ist die feste Absicht der Regierung, dass die Steuerbehörde nicht von politischen Beauftragten geleitet werden soll“, sagte er. „Wir halten es für wichtig, dass künftig alle Bereiche der NAV ausschließlich auf der Grundlage fachlicher Ermessensentscheidungen und frei von politischer Einflussnahme arbeiten“, fügte er hinzu. Bislang habe der Leiter der Steuerbehörde auch den Status eines Staatssekretärs innegehabt, doch dieser sei nun im Rahmen eines kürzlich verabschiedeten Gesetzesentwurfs abgeschafft worden, erklärte er.