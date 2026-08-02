Hegedüs: Die außergewöhnliche Hitze erfordert gemeinsame Wachsamkeit

In den kommenden Tagen könnten die Temperaturen stellenweise bis zu vierzig Grad erreichen, daher müssen wir die Warnungen ernst nehmen und auf unsere Mitmenschen achten – darauf wies der Gesundheitsminister am Sonntagmorgen auf seiner Facebook-Seite hin – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Zsolt Hegedűs wies in seinem Beitrag darauf hin, dass die Hitze nicht nur eine Unannehmlichkeit, sondern ein ernstes Gesundheitsrisiko darstelle. Derzeit gelte in ganz Ungarn eine Hitzewarnung der Stufe 3, und in den kommenden Tagen sei stellenweise mit Temperaturen von bis zu 40 Grad zu rechnen. Der Minister forderte alle auf, die Warnungen ernst zu nehmen und auch auf andere Menschen zu achten. Er erklärte, man müsse kontinuierlich Flüssigkeit zu sich nehmen und vor allem Wasser trinken, auch wenn man noch keinen Durst verspüre. Er wies darauf hin, dass sich niemand nach Möglichkeit zwischen 11 und 15 Uhr in der prallen Sonne aufhalten und anstrengende körperliche Arbeit sowie Sport vermeiden sollte. Es empfiehlt sich, die Wohnung zu beschatten und in den frühen Morgenstunden zu lüften, während man sich tagsüber nach Möglichkeit an kühlen Orten aufhalten sollte.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Zsolt Hegedűs wies zudem darauf hin, dass man in diesen Tagen besonders auf ältere Menschen, Kleinkinder, Schwangere, chronisch Kranke sowie alleinlebende Nachbarn achten müsse, denn „ein Anruf oder das Anbieten eines Glases Wasser kann Leben retten“. Kinder oder Tiere dürften nicht einmal für eine Minute in einem geparkten Auto zurückgelassen werden, warnte er. Bei Schwindel, Ohnmacht, Verwirrung oder schwerem Unwohlsein müsse die betroffene Person sofort an einen kühlen Ort gebracht, mit der Abkühlung des Körpers begonnen und gegebenenfalls unter der Nummer 112 Hilfe gerufen werden, riet er. Die außergewöhnliche Hitze erfordert unser gemeinsames Augenmerk, daher „lasst uns auf uns selbst, unsere Familienangehörigen und all jene achten, die jetzt möglicherweise Hilfe benötigen“, appellierte der Minister.