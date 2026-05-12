Kármán: Senkung der Mehrwertsteuer ist möglich

Das Einkommensteuersystem wird in diesem Jahr nicht mehr geändert, die Mehrwertsteuer könnte jedoch für die genannten Produktgruppen gesenkt werden – so antwortete der designierte Finanzminister András Kármán den Journalisten nach seiner Anhörung im Ausschuss am Dienstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Die Ernennung von András Kármán zum Finanzminister wurde vom Finanz- und Haushaltsausschuss des Nationalrats mit 9 Ja-Stimmen und 2 Enthaltungen gebilligt. Er teilte mit: Die im Einkommensteuersystem geplante Änderung, nämlich die Möglichkeit einer Einkommensteuerrückerstattung, sei voraussichtlich ab Anfang 2027 zu erwarten, da eine Einführung im Laufe des Jahres sehr kompliziert wäre. Nach ihren Berechnungen werde dies für etwa die Hälfte der Steuerzahler eine günstigere Option schaffen, und mehr als 200.000 Menschen würden im nächsten Jahr bereits weniger Steuern zahlen, fügte er hinzu. Er sagte, beim Mehrwertsteuerbereich sei der Spielraum größer; die geplante Mehrwertsteuersenkung für bestimmte Produkte – Brennholz, verschreibungspflichtige Medikamente, bestimmte Lebensmittel – könne sogar schon in diesem Jahr umgesetzt werden.