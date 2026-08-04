Ungarn: Hitzewarnung der Stufe 3 verlängert

Die oberste Gesundheitsbeauftragte hat am Dienstag die Hitzewarnung der Stufe 3 bis Freitag um Mitternacht verlängert. Es wurden landesweite und in der Hauptstadt geltende Temperaturrekorde gebrochen; Ungarn war am Montag eines der heißesten Länder Europas – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Laut einer gemeinsamen Mitteilung des Nationalen Zentrums für Volksgesundheit und Pharmazie sowie der Nationalen Katastrophenschutzbehörde ist auch in den kommenden Tagen mit anhaltender Hitze zu rechnen, die jeden belasten kann. Daher ist es in diesen Tagen besonders wichtig, auf die eigene Gesundheit und aufeinander zu achten. Besonders gefährdet sind ältere Menschen, Kleinkinder, Schwangere, Menschen mit chronischen Erkrankungen – vor allem Herz-Kreislauf- und Atemwegserkrankungen –, Menschen mit Stoffwechselerkrankungen sowie Personen, die im Freien arbeiten. Es wurde empfohlen: Warten Sie nicht, bis Sie Durst verspüren, sondern trinken Sie regelmäßig Wasser in größeren Mengen als gewöhnlich. Zuckerhaltige Erfrischungsgetränke, Alkohol und übermäßiger Koffeinkonsum können den Flüssigkeitsverlust verstärken, daher wird vor allem der Verzehr von Wasser empfohlen. Auf der Website des Katastrophenschutzes ist eine Liste der klimatisierten Räume verfügbar, die von jedermann genutzt werden können.

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Am Montag wurden sowohl der landesweite als auch der in der Hauptstadt gemessene Tagesrekord für die frühmorgendliche Tiefsttemperatur sowie der Tageshöchsttemperaturrekord der Hauptstadt gebrochen – wie die HungaroMet Zrt. auf ihrer Website mitteilte. Am Montagmorgen sank die Lufttemperatur an der Messstation Lágymányos in Budapest auf 26,8 Grad Celsius.

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Auch der Tageshitzerekord der Hauptstadt wurde gebrochen: In Újpest wurde eine Höchsttemperatur von 39,6 Grad Celsius gemessen. Am Montag war Ungarn eines der wärmsten Länder Europas, wobei die Höchsttemperaturen größtenteils zwischen 36 und 40 Grad Celsius lagen, während die durchschnittliche Tagestemperatur in der Regel zwischen 27 und 30 Grad Celsius lag – teilte die HungaroMet Zrt. mit.