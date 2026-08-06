Analysten: Industrieleistung im Juni blieb hinter den Erwartungen zurück

Die Indikatoren für die Industrieproduktion im Juni blieben hinter den Erwartungen zurück; bereits die vorläufigen BIP-Daten ließen vermuten, dass der letzte Monat des ersten Halbjahres nicht stark ausfiel – so stellten Analysten in einer Stellungnahme gegenüber der Nachrichtenagentur MTI fest. Die Aussichten bleiben vor allem aufgrund der Bedingungen auf den Auslandsmärkten weiterhin ungewiss, doch es ist fast sicher, dass die ungarische Industrie die jahrelange Rezession überwunden hat – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Nach der ersten Schätzung des Zentralamts für Statistik (KSH) vom Donnerstag stieg das Volumen der Industrieproduktion im Juni im Vergleich zum Vorjahr um 10,1 Prozent, arbeitstagbereinigt um 4,1 Prozent, da es im Juni dieses Jahres zwei Arbeitstage mehr gab als im Vorjahr. Im Vormonat betrug das arbeitstagbereinigte Jahreswachstum der Produktion 5,4 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat sank die saison- und arbeitstagbereinigte Industrieproduktion um 1,4 Prozent, nachdem im Mai noch ein Wachstum von 2,7 Prozent verzeichnet worden war.

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Die Daten zur Industrieproduktion im Juni fielen deutlich besser aus als erwartet, blieben jedoch hinter dem Marktkonsens zurück, und der monatliche Rückgang der Produktion sorgte für Enttäuschung – betonte János Nagy, Makroökonom bei der Erste Bank, in seinem Kommentar gegenüber der Nachrichtenagentur MTI. Er stellte fest, dass hinsichtlich der Aussichten für die Industrie weiterhin erhebliche Unsicherheit herrscht. Zwar sei der Auftragsbestand in den vergangenen Monaten bereits deutlich gestiegen, doch sei das Wachstum nicht gleichmäßig verlaufen, während das externe Umfeld weiterhin von einem verhaltenen Wachstum geprägt sei und der stärkere Forint-Wechselkurs zudem die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Industrie untergrabe. Die Auslandsnachfrage wird der entscheidende Faktor dafür sein, wie schnell sich die Industrie erholen kann und in welchem Tempo die neuen Produktionskapazitäten hochgefahren werden – so János Nagy.