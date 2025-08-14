Ungarn: Produktion im Bausektor wächst im Juni um 2,6 Prozent

Die Produktion im ungarischen Bausektor stieg im Juni gegenüber dem Vorjahr um 2,6 %, wie aus den am Donnerstag vom Statistischen Zentralamt (KSH) veröffentlichten Daten hervorgeht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Nach arbeitstäglich bereinigten Daten stieg die Produktion im Bausektor um 0,9 %. Die Produktion im Hochbausegment stieg um 0,4 % und die Produktion im Tiefbausegment um 6,5 %. In absoluten Zahlen erreichte die Produktion im Bausektor im Juni 730 Mrd. HUF. Das Hochbausegment machte 59 % der Gesamtproduktion aus. Im Monatsvergleich sank die Produktion im Bausektor saison- und arbeitstagbereinigt um 5,3 %. Der Auftragsbestand stieg Ende Juni im Vergleich zum Vorjahr um 17,9 %. Die Aufträge im Hochbausegment gingen um 7,2 % zurück, während die Aufträge im Tiefbausegment um 38,5 % stiegen. Das Volumen der Auftragseingänge stieg in diesem Zeitraum um 67,8 %. Die Auftragseingänge im Hochbausegment stiegen um 7,0 % und die Auftragseingänge im Tiefbausegment um 147,9 %. Von Januar bis Juni blieb die Produktion des Bausektors nach unbereinigten Zahlen gegenüber dem Vorjahr unverändert und ging nach arbeitstagbereinigten Daten um 15,1 % zurück.