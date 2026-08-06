Regierung: Pegel der Donau bei Paks ist um vier Zentimeter gestiegen

Der Pegel der Donau bei Paks ist in den letzten 24 Stunden um vier Zentimeter gestiegen, der Anstieg setzte sich fort – so heißt es in dem am Donnerstagvormittag auf der Website kormany.hu veröffentlichten Bericht zur Hitzewarnung – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Darin heißt es: Basierend auf den hydrologischen Daten lag der Wasserstand der Donau am Mittwoch um 7 Uhr bei -134 cm. Die Wassertemperatur an der Messstation Paks betrug 27,9 Grad Celsius. Am Kernkraftwerk Paks stehen zur Aufrechterhaltung eines sicheren Betriebs 16 Pumpen an den Pumpenstationen, vier weitere im Hafen und elf am Ufer als Reserve bereit – so die Angaben.