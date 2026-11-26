Mehr als 40 ungarische Unternehmen haben der ungarischen Regierung ihre Absicht bekundet, sich am Wiederaufbau der Ukraine nach dem Krieg zu beteiligen, erklärte Außenministerin Anita Orbán am Donnerstag im Kossuth Radio – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Orbán sagte, der Wiederaufbau nach dem Krieg sei während des Besuchs von Ministerpräsident Péter Magyar in Transkarpatien am Dienstag auf der Tagesordnung gestanden. Bei den Gesprächen seien Themen wie der Ausbau der Schienen- und Straßeninfrastruktur sowie die Eröffnung eines neuen Grenzübergangs zur Sprache gekommen, sagte sie. „Viele ukrainische Industrieanlagen sind nach Transkarpatien verlagert worden, wodurch diese Region zu einem florierenden Teil der ukrainischen Wirtschaft geworden ist; es wäre von großem Nutzen, wenn die Komitate im Osten Ungarns sich an den Wiederaufbaumaßnahmen beteiligen könnten“, so die Ministerin. Was das Treffen zwischen dem Ministerpräsidenten und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj betrifft, so erklärte Orbán, die Gespräche hätten die allgemeine Richtung vorgegeben. Der nächste Schritt werde eine Sitzung des zwischenstaatlichen Ausschusses im ersten Quartal 2027 sein, wobei weitere Gespräche zwischen den Landwirtschafts- und Wirtschaftsministern beider Länder geplant seien, fügte sie hinzu. Zum Thema Energiezusammenarbeit erklärte Orbán, dass Ungarn bereits Rohöl aus der Ukraine beziehe, wobei diese Menge nach Angaben von Branchenvertretern verdoppelt werden könnte. Gleichzeitig liefere Ungarn Diesel in die Ukraine, was dem ungarischen staatlichen Energiekonzern MOL Einnahmen beschere, fügte sie hinzu.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sowohl Ungarn als auch die Ukraine hätten in den vergangenen sechs Monaten Schritte unternommen, um die bilateralen Beziehungen wieder aufzunehmen, sagte sie. Auf ukrainischer Seite bestand die vorrangige Aufgabe darin, die Rechte der ungarischen Minderheit in Transkarpatien wiederherzustellen. Sobald dieser Prozess begonnen habe, habe auch die ungarische Seite Maßnahmen ergriffen, indem sie eine Reihe von Kapiteln in den EU-Beitrittsverhandlungen „eröffnet“ habe, sagte sie. Orbán merkte an, dass die ungarische Seite eine beschleunigte Umsetzung des vom ukrainischen Parlament verabschiedeten Sprachgesetzes gefordert habe und die ukrainische Seite dem zugestimmt habe. Die Durchsetzung des Gesetzes sei als Bedingung in einem der Verhandlungskapitel der EU-Beitrittsverhandlungen der Ukraine festgelegt worden; sollte die Ukraine die Rechte der ungarischen Minderheit nicht wahren, werde sie im Beitrittsprozess nicht vorankommen, so Orbán.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

In Bezug auf das 45-Milliarden-Euro-Kreditprogramm für die Ukraine erklärte die Ministerin, dass Ungarn sich aus diesem Kredit zurückziehen wolle. Auf eine Frage hin bestätigte sie zudem, dass Ungarn den Prozess nicht blockieren werde. Unterdessen erklärte Orbán, dass es „keine Reaktion – weder offiziell noch inoffiziell – seitens des Kremls“ auf das ungarisch-ukrainische Treffen in Transkarpatien gegeben habe. Sie fügte hinzu, dass die diplomatischen Beziehungen zu Moskau intakt blieben und dass die „Spiegelreaktion“ auf die Ausweisung von zehn russischen Diplomaten „in der Diplomatie völlig normal“ sei.