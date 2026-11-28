Im Komitat Veszprém sind mehr als 110 Biberfamilien registriert; bei der Wasserspeicherung sind auch die „Wasserbaumeister“ der Natur wichtige Verbündete – erklärte der Minister für Umwelt am Samstag auf seiner Facebook-Seite – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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László Gajdos wies darauf hin, dass die von den eurasischen Bibern in Bächen und kleineren Wasserläufen errichteten Dämme als natürliche Stauanlagen fungieren, die in Dürrezeiten eine unschätzbare Hilfe für die Landschaft darstellen. Er teilte mit, dass im Zuständigkeitsbereich des Fachingenieuramts Veszprém der Wasserwirtschaftsbehörde Mittel-Transdanubien bereits mehr als 110 Biberfamilien erfasst sind, was bei 4 bis 5 Tieren pro Familie bis zu 550 Biber bedeuten könnte. Der Minister betonte, dass Biberdämme keine wasserdichten Mauern seien: Das Wasser sickert teilweise durch sie hindurch oder fließt über sie hinweg, während sie den Abfluss erheblich verlangsamen, das Wasser vor Ort halten und das Grundwasser speisen. Das von ihnen gestaute Wasser schaffe neue Feuchtgebiete, die auch in den trockensten Monaten der Tier- und Pflanzenwelt der Umgebung Leben spenden, fügte er hinzu. Laut László Gajdos müssen neben der Wasserspeicherung auch Aspekte der Wassersicherheit berücksichtigt werden, weshalb die Ausbreitung der Biberfamilien und der von ihnen errichteten Dämme kontinuierlich überwacht werden.