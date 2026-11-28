Die Entscheidung von S+P Global Ratings, den Ausblick für Ungarn bei einer planmäßigen Überprüfung am Freitag von „negativ“ auf „stabil“ anzuheben, zeige, dass „die internationalen Märkte die Bemühungen der Regierung seit ihrer Bildung zur Sanierung der ungarischen Wirtschaft und Finanzen wahrnehmen und anerkennen“, erklärte Finanzminister András Kármán in einem Facebook-Beitrag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Kármán wies darauf hin, dass die Anpassung eine Woche nach der Änderung des Ausblicks für Ungarn durch Moody’s von „negativ“ auf „stabil“ erfolgte. „Die positive Bewertung durch die Ratingagenturen stärkt die wirtschaftliche Sicherheit Ungarns und trägt zu niedrigeren Renditen bei Staatsanleihen, zu einer Senkung der lokalen Kreditkosten und zu einem stabileren Forint-Wechselkurs bei“, sagte er. Er hob die Einschätzung von S+P hervor, wonach die sich festigenden institutionellen und fiskalischen Rahmenbedingungen Ungarns in den kommenden Jahren einen stetigen Rückgang der Haushaltsdefizite gewährleisten würden, während das Ziel der Regierung, die Maastricht-Kriterien für die Einführung des Euro zu erfüllen, als wichtiger politischer Anker dienen könne.