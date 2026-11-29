Die bisherigen Ermittlungen haben keine Anzeichen dafür ergeben, dass ein wiederkehrender Türfehler den tödlichen Zugunfall vom Dienstag in Mezőkövesd verursacht hat, schrieb Zsolt Hegyi, Vorstandsvorsitzender der ungarischen Staatsbahn MÁV, am Samstag in einem Facebook-Beitrag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Der Unfall ereignete sich am Bahnhof Mezőkövesd, als eine junge Frau versuchte, aus dem Zug auszusteigen. Mavinform berichtete an diesem Tag auf seiner Website, dass eine Fahrgastin in Mezőkövesd aus dem InterCity Hernád-Zemplén gefallen sei. Später berichteten jedoch mehrere Nachrichtenagenturen, dass sich der Riemen der Tasche der Frau in der Tür des Zuges verfangen habe und der Zug sie mehrere hundert Meter mitgeschleift habe. Sie starb am Freitag im Komitatskrankenhaus Borsod-Abaúj-Zemplén. In diesem Fall läuft derzeit ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Bahnverkehrs.

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Die Oppositionspartei Fidesz erklärte am Samstag in einer Stellungnahme, dass sich Fahrgäste bereits Monate zuvor darüber beschwert hätten, dass nicht alle Türen der in Mezőkövesd haltenden InterCity-Züge ordnungsgemäß öffneten. Weder die MÁV noch die Behörden noch das Ministerium hätten diese Warnungen ernst genommen, betonte die Partei. Hegyi erklärte, es liefen mehrere Untersuchungen, zu denen das Unternehmen vorerst keine weiteren Einzelheiten nennen könne. „In den letzten Tagen haben wir sehr viele Fragen zu dem Unfall erhalten. Ich verstehe, dass jeder so schnell wie möglich Antworten haben möchte. Auch unser Ziel ist es, genau zu ermitteln, was zu dem Unfall geführt hat und was wir tun müssen, um sicherzustellen, dass so etwas nicht wieder passieren kann“, sagte der Vorstandsvorsitzende. Er fügte hinzu, dass zwar in der Presse zahlreiche Informationen über die Umstände des Unfalls erschienen seien, es jedoch nicht verantwortungsvoll wäre, aus den bisher veröffentlichten Teilinformationen Schlussfolgerungen zu ziehen.

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Hegyi erklärte außerdem, seine Mitarbeiter hätten die vorgeschriebenen Tür- und Bremstests durchgeführt, bevor der betroffene Zug den Budapester Bahnhof Keleti verließ. „Das darüber erstellte Protokoll zeigt, dass die Türen und Bremsen vor der Abfahrt ordnungsgemäß funktionierten. Nach dem Unfall wurden die Türen des Zuges in Miskolc erneut Öffnungs- und Schließtests unterzogen. Die bisher durchgeführten Untersuchungen haben keinen technischen Defekt ergeben. Die noch laufenden Ermittlungen werden die weiteren Umstände des Unfalls klären“, schrieb der Vorstandsvorsitzende. Er erklärte außerdem, das Unternehmen werde den vom Unfall betroffenen Mitarbeitern jede notwendige Hilfe zukommen lassen, einschließlich psychologischer Betreuung. Hegyi bat alle, bis zum Abschluss der Ermittlungen von Spekulationen über persönliche Verantwortlichkeiten abzusehen. „Wir werden die Öffentlichkeit kontinuierlich über alles informieren, was wir berichten können, ohne die Ermittlungen zu beeinträchtigen“, fügte er hinzu.

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Ministerpräsident Péter Magyar erklärte am Donnerstag, dass die Opposition und der Verkehrsminister der ehemaligen Regierung, János Lázár, versuchten, aus der Tragödie politisches Kapital zu schlagen, ohne auch nur abzuwarten, bis die Umstände des Unfalls aufgeklärt seien. Er sagte, Lázár fordere nun, dass sein Nachfolger, Dávid Vitézy, zur Rechenschaft gezogen werde, obwohl es Lázár selbst gewesen sei, der die Beschaffung von 33 InterCity-Zügen im Jahr 2022 gestoppt habe. Wäre die Beschaffung nicht gestoppt worden, wären heute neue, moderne und wesentlich sicherere Züge im ganzen Land im Einsatz, sagte er.