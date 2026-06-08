Zugunfall bei Kisújszállás

Bei Kisújszállás ist es zu einem Zugunfall gekommen; daher müssen die Fahrgäste der Fernzüge zwischen Budapest und Debrecen mit längeren Fahrzeiten und Wartezeiten rechnen – teilte Mávinform am Sonntag auf seiner Website mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Dort hieß es, dass die Züge zwischen Karcag und Kisújszállás aufgrund der Unfalluntersuchung nur auf einem Gleis verkehren können. Die Umleitung des Verkehrs ist im Gange. Der Nyírség InterCity, der um 17:20 Uhr vom Westbahnhof in Richtung Záhony abfuhr, hat hinter Kisújszállás einen Menschen erfasst. Die Fahrgäste des Zuges können mit Hilfe des Katastrophenschutzes auf einen Cívis InterRégió- und einen Corona InterCity-Zug umsteigen. Während dieser Zeit können auch auf dem anderen Gleis keine Züge verkehren, sodass mit längeren Wartezeiten zu rechnen ist – heißt es in der Mitteilung.